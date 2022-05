Österreich hat bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland wie befürchtet ein Abstiegsduell mit Großbritannien. Die ÖEHV-Auswahl unterlag am Freitag in Tampere Lettland mit 3:4 n.P. (0:0,2:3,1:0,0:0,0:1) und hält vor den ausstehenden zwei Spielen bei vier Punkten. Damit geht es am Montag (19.20 Uhr) gegen die Briten (1 Punkt) um den Klassenerhalt. Davor wartet am Samstag (15.20/beide live ORF Sport +) der wohl übermächtige Olympiasieger Finnland.