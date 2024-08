Österreich unterlag Slowakei trotz guter Leistung knapp 1:2

Die ÖEHV-Auswahl lieferte dem Gastgeber und Favoriten Slowakei am ersten Tag des Qualifikationsturniers in Bratislava einen beherzten Kampf, musste sich aber mit 1:2 (0:0,1:2,0:0) geschlagen geben. Am Freitag (14.00 Uhr/live ORF Sport +) ist daher gegen Kasachstan, das Ungarn mit 5:2 bezwang, ein Sieg notwendig, um die Olympia-Chance zu wahren.

Die spielbestimmenden Slowaken gingen durch einen Doppelschlag Mitte des zweiten Drittels durch Martin Gernat (33.) und Milos Kelemen (35.) 2:0 in Führung. Dominique Heinrich sorgte wenige Sekunden vor Ende des Abschnitts in doppelter Überzahl für den Anschlusstreffer (40.).

Angefeuert von 10.000 Zuschauern in der ausverkauften Ondrej Nepela Arena machten die Slowaken mächtig Druck auf das Tor von David Kickert. Die Truppe von Roger Bader hielt mit viel Kampfgeist dagegen und überstand trotz dreier Unterzahlspiele das erste Drittel ohne Gegentor. Gegen Ende des ersten Abschnitts wurde die ÖEHV-Auswahl auch offensiv auffälliger.

Auch im Mitteldrittel war Kickert intensiv gefordert, die Österreicher setzten offensive Nadelstiche. Unmittelbar nach Ablauf der vierten rot-weiß-roten Strafe war der Bann schließlich gebrochen, Gernat sorgte für die verdiente Führung der Heimischen (33.). Zwei Minuten später legten die Slowaken durch Kelemen nach, wobei der sonst starke Kickert nicht gut aussah.

Österreich schlug im Powerplay zurück

Doch wie schon bei der WM im Mai bewiesen Kapitän Manuel Ganahl und Co. Moral und schlugen in ihrem ersten Powerplay zu. Wenige Sekunden vor der zweiten Pause zog Heinrich ab und traf ins kurze Kreuzeck.

Im Schlussdrittel fighteten die Österreicher um den Ausgleich. Sie setzten sich oft im Angriffsdrittel fest und spielten sich gute Chancen heraus. Doch die Slowaken überstanden mehrere kritische Situationen und auch ein österreichisches Powerplay und holten drei Punkte.

Hören Sie auch die Eisbrecher-Podcastfolge mit Henrik Neubauer:

Henrik Neubauer Stürmer der Black Wings Alle Folgen Black-Wings-Neuzugang Henrik Neubauer erzählt nach seinen ersten Wochen in Linz über die Eingewöhnungsphase, seine Ausbildungsjahre in Färjestad und seine Erlebnisse in den Nationalteams von Österreich und Schweden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper