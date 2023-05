Österreich bleibt in der Außenseiter-Rolle

Österreichs Eishockey-Nationalteam hielt Sonntagabend im zweiten Match bei der WM vor 5950 Fans in der Nokia Arena von Tampere gegen Schweden phasenweise gut dagegen, verlor gegen den großen und vor dem Tor eiskalten Favoriten aber am Ende klar mit 0:5. Heute (15.20 Uhr/live ORF 1) ist das ÖEHV-Team gegen Dänemark erneut in der Außenseiter-Rolle. Teamchef Roger Bader muss zudem wohl auf David Reinbacher verzichten.

Der junge Verteidiger hat sich im Mitteldrittel gegen Schweden eine Knieverletzung zugezogen, als er zwischen zwei Gegenspielern auf das Tor zog und dabei gecheckt wurde. Ob der 18-jährige Vorarlberger, der in Finnland bisher gezeigt hat, warum er weltweit einer der besten Verteidiger seiner Altersklasse ist, im Lauf des Turniers zurückkommen kann, ist offen.

Ein kompletter Ausfall wäre nicht nur für das Verteidiger-Juwel bitter, sondern auch für das österreichische Team. "David hat eine wichtige Rolle. Er spielt viel, hat einen Spot im Powerplay, das zeigt, welche Position er schon hat in der Mannschaft", erklärte der Teamchef. Im Unterschied zum Vorjahr darf heuer ein verletzter Spieler ersetzt werden, davon würde Bader im Falle eines fixen Ausfalls Gebrauch machen. Gegen Dänemark wird Steven Strong genauso wie Stürmer Manuel Ganahl in die Mannschaft zurückkommen.

Dänemark spielt seit 20 Jahren permanent in der A-Gruppe, hat mit Nikolaj Ehlers von den Winnipeg Jets, Sohn des ehemaligen KAC-Trainers und aktuellen Teamchefs Heinz Ehlers, einen NHL-Spieler und viele Profis aus den starken europäischen Ligen dabei. Mit Siegen gegen Ungarn (3:1) und Frankreich (4:3 nach Verlängerung) sind die Dänen auch gut in die Titelkämpfe gestartet. "Dänemark hat eine starke Mannschaft mit guten Spielern aus der SHL (Anm.: schwedische Liga) und jetzt auch Ehlers", betonte Bader. Österreich trifft erstmals seit 14 Jahren bei einer WM auf Dänemark, der jüngste Pflichtspielsieg datiert von der Olympia-Qualifikation 2001.

Draisaitl im Anmarsch?

Für den Deutschen Leon Draisaitl, der mit 13 Treffern im Play-off die NHL-Torschützenliste überlegen anführt, ist die Saison in Nordamerika nach dem Aus der Edmonton Oilers gegen die Vegas Golden Knights zu Ende. Die Nationalmannschaft hofft nun, dass Draisaitl das DEB-Team bei der WM verstärkt. Dort trifft man am Freitag auf Österreich, ob Draisaitl dafür schon in Frage kommt, ist offen.

