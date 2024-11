ÖEHV-Team verlor bei Deutschland-Cup gegen Slowakei 0:1

Das ÖEHV-Team musste sich am Donnerstag der Slowakei nach starker Leistung mit 0:1 (0:1,0:0,0:0) geschlagen geben. Am Samstag (11.00 Uhr) geht es gegen Dänemark weiter, am Sonntag (15.00/beide live ORF Sport +) wartet Gastgeber und Favorit Deutschland.

Die Österreicher begannen stark, konnten allerdings zwei Powerplays, darunter 1:25 Minuten mit zwei Mann mehr, nicht für ein Tor nutzen. Die höher eingeschätzten Slowaken kamen danach in Schwung und gingen durch Peter Cehlarik in Führung (14.). Der ehemalige NHL-Stürmer und aktuelle Schweden-Legionär schob einen Abpraller ins Tor.

ÖEHV-Team vergab Ausgleichs-Chancen

Im vergangenen Jahr hatte es gegen die Slowaken zum Turnierstart ein 1:7-Debakel gesetzt, diesmal hielt die Auswahl von Teamchef Roger Bader gegen den WM-Viertelfinalisten aber sehr gut mit. Die Österreicher zeigten im Mitteldrittel gute Offensivaktionen, wie etwa bei einer Chance von Benjamin Baumgartner (35.).

Auch im Schlussdrittel spielte die Mannschaft um Kapitän Clemens Unterweger auf Augenhöhe mit, zudem war Torhüter David Kickert ein sicherer Rückhalt. Im Finish hatten die Österreicher durch Ali Wukovits (55.) und Vinzenz Rohrer (57.) Chancen auf den Ausgleich, allerdings ohne erfolgreichen Abschluss.

