ÖEHV-Frauen: Gut gestartet, aber "gewonnen ist hier noch nichts"

Mit sechs Punkten aus zwei Spielen haben die ÖEHV-Frauen gegen Norwegen und Turnier-Favorit Dänemark das Punktemaximum herausgeholt. Dabei kassierte Torfrau Selma Luggin noch keinen einzigen Gegentreffer, was Goalie-Coach Thomas Dechel besonders freut. Die OÖN haben den Ex-Black-Wings-Goalie in einem Videocall erreicht.

"Selma macht einen richtig guten Job. Sie war im letzten Jahr schon gut, aber heuer ist sie bisher richtig on point gewesen. Es darf gerne so weiter gehen", sagt der Wahl-Linzer, der seit einigen Jahren fixer Bestandteil der österreichischen Frauen-Delegation ist. Besonders imposant ist die 18.000 Zuschauer fassende Eisarena, obwohl das tropisch-schwüle Wetter eine Akklimatisierung erfordert. "Da bekommst du am Anfang gar keine Luft. Es ist extrem schwül, hohe Luftfeuchtigkeit und Temperaturen bis 35 Grad."

Am heutigen Dienstag steht für Österreichs Eishockey-Frauen ein Training am Programm. Außerdem werden die offiziellen Teamfotos geschossen. Dabei fehlen einige prominente Gesichter im heimischen Aufgebot: Janine Weber musste wie Theresa Schafzahl aus privaten Gründen absagen. Weiters fehlen mit Eva Beiter, Lena Dauböck und der Linzerin Hanna Obermayr " insgesamt fünf der zehn besten Stürmerinnen". Die Stimmung in der Kabine sei "trotzdem, oder gerade deswegen sehr gut. Jede kann mit jeder und sie sind eine gute Einheit", sagt Dechel.

"Bis morgen zählt nur die Niederlande"

Der Fokus am heutigen Ruhetag liegt auf der nächsten Partie gegen die Niederlande am morgigen Mittwoch. "Die spielen körperbetont und kämpfen um jeden Zentimeter. Das wird keine leichte Aufgabe." Und am Tag darauf warten die Gastgeberinnen aus China, die "offensiv mitunter das größte Potenzial haben. Da geht es nur darum, ein Tor mehr als die Gegnerinnen zu erzielen. Aber an China denkt aktuell niemand, Genauso wenig wie an die Slowakei (Samstag, Anm.) oder an einen Aufstieg. Bis morgen zählt nur das Spiel gegen die Niederlande."

In den vergangenen Jahren haben stets wenige Punkte über Aufstieg oder Verbleib entschieden. Österreich braucht einen der ersten beiden Plätze für einen Aufstieg in die A-WM. Aktuell führen Anna Meixner und Co die Tabelle mit sechs Punkten vor China (ebenfalls 6) an. Dahinter lauern Dänemark (3) und die Niederlande (3). Die als Aufstiegskandidatinnen gehandelten Slowakinnen haben überraschend gegen die Niederlande und Gastgeber China verloren und stehen noch punktelos und ohne eigenen Torerfolg an vorletzter Stelle. Die Norwegerinnen haben nach zwei Spieltagen die Rote Laterne inne.

Österreichs weitere Spiele:

Niederlande - Österreich

Mittwoch, 10.30 Uhr

Mittwoch, 10.30 Uhr Österreich - China

Donnerstag, 14.00 Uhr

Donnerstag, 14.00 Uhr Slowakei - Österreich

Samstag, 07.00 Uhr

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz