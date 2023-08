Niederlande bezwang Österreich bei Frauen-B-WM 2:1

Gegen die Niederlande setzte es am Mittwoch in Shenzhen ein 1:2 (0:0,1:1,0:1), für Torfrau Selma Luggin waren es die ersten Gegentreffer bei dem Turnier. Österreichs Tor erzielte Charlotte Wittich (36.) im zweiten Drittel. Nach drei Partien ist die ÖEHV-Auswahl in der Tabelle mit sechs Punkten dennoch in einer guten Position für den Aufstieg.

Die Tabellenführung musste Österreich aber abgeben. Die nächste Partie am Donnerstag (14.00 Uhr MESZ) gegen Gastgeber China könnte schon zumindest vorentscheidenden Charakter haben, das Spiel gegen die Slowakei steht dann am Samstag auf dem Programm.

"Wir müssen bei jedem Spiel mit der gleichen Mentalität ins Spiel gehen. Wir müssen mit dem gleichen Speed, mit der gleichen Aggressivität ins Spiel gehen", sagte Stürmerin Marja Linzbichler. "Wenn wir das gegen die nächsten zwei Gegner machen, sind die in der Hosentasche."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper