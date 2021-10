NHL: Raffl denkt an den Stanley Cup

Wenn die US-amerikanische Eliteliga in der Nacht auf heute in die neue Saison geht, beginnt für den Kärntner die Jagd nach dem Stanley Cup aufs Neue. Bisher war das höchste der Gefühle für den 32-jährigen Stürmer das Erreichen des Conference-Halbfinales in der Bubble der Coronasaison 2019/20 gewesen. Mit Dallas erhofft sich der Villacher nun mehr: "An einem gewissen Punkt versucht man wirklich, das Ding zu gewinnen, und man sucht eine Mannschaft, bei der man glaubt, dass man im Play-off weit kommen kann. Das ist bei Dallas so." Die Stars hatten erst vor zwei Saisonen das Endspiel erreicht.

Raffl ist vorerst der einzige Österreicher in der NHL. Marco Rossi ist von Minnesota Wild ins Farmteam Iowa Wild beordert worden.