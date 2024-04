Nationalteam übersiedelt mit vier Black Wings nach Linz

Am morgigen Montag wird ÖEHV-Teamchef Roger Bader seine Spieler erstmals seit April 2022 wieder in der Linz-AG-Eisarena versammeln. Dabei dürfen die Black-Wings-Cracks Emilio Romig, Nico Feldner, Niklas Bretschneider, Thomas Höneckl und vor allem Youngster Patrick Söllinger auf Heimvorteil vertrauen. Sie haben weiterhin Chancen, ab 11. Mai bei der A-WM in Prag im Kader zu stehen. Dafür müssen sie sich von Woche zu Woche neu beweisen.

Reaktion nach 0:6-Debakel gefordert

Das Nationalteam selbst musste zuletzt herbe Rückschläge einstecken. Gegen die B-Nation Slowenien, die in der Vorbereitung auf die B-WM schon deutlich früher in die Vorbereitung gestartet ist, setzte es zwei deutliche Niederlagen (2:5, 0:6). In der ersten Woche konnte das ÖEHV-Team mit zwei Shootout-Niederlagen auswärts in Riga noch gut leben. Vor eigenem Publikum in Villach aber mit 0:6 aus der Halle geschossen zu werden, schmerzte die Seele vieler Fans.

Niklas Bretschneider hat beim Nationalteam ab Montag Heimvorteil. Bild: GEPA pictures/ Matthias Trinkl

"Wir müssen die letzte Woche gut verarbeiten. Die Spieler haben müde gewirkt vom vielen Krafttraining das wir gemacht haben in den letzten zwei Wochen, weil wir eben das große Bild sehen", sagt Teamchef Bader vor der Vorbereitungswoche in Linz.

In der aktuellen Folge des Eisbrecher-Podcast haben wir mit OÖEHV-Präsident Christian Ladberg über das Gastspiel des Nationalteams in Linz gesprochen:

Christian Ladberg OÖEHV-Präsident Alle Folgen Christian Ladberg, der Präsident des oberösterreichischen Eishockeyverbands, in Folge 67 über die Gründung der Eishockey-Akademie, den U20-Staatsmeistertitel, das Nationalteam-Testspiel gegen Tschechien und seine kuriosesten ...

„Der Kader ist nahezu ident geblieben im Vergleich zur zweiten Woche. Uns fehlen nach wie vor sämtliche Spieler der beiden Finalisten und die Spieler aus Nordamerika, soweit sie verfügbar sind und die Freigabe erhalten. Für die Spieler, die jetzt dabei sind, geht es darum, sich zu empfehlen für die nächsten Wochen und um einen Platz zu kämpfen, wenn die Spieler vom KAC und von Red Bull Salzburg dazustoßen“, erklärt Head Coach Roger Bader.

Ein Neuer, ein Rückkehrer

Ab Montag neu mit dabei ist Bernd Wolf, der mit dem HC Lugano in der Schweiz im Viertelfinale ausgeschieden ist. Zudem kehrt Lukas Bär zurück in den Kader, weil Maximilian Rebernig verletzungsbedingt für den Rest der WM-Vorbereitung ausfallen wird.

Lesen Sie mehr: Black Wings binden Team-Verteidiger für zwei Jahre

Insgesamt stehen in Linz fünf Trainingseinheiten auf dem Programm. Am Donnerstag - um 17.10 Uhr - testet Team Austria in Budweis gegen Tschechien, am Samstag folgt ab 18 Uhr in Linz das "Rückspiel".

Roger Bader Bild: GEPA pictures/ Matthias Trinkl

"Traue uns den nächsten Schritt zu"

"Tschechien ist eine Weltklassemannschaft. Der Gegner wird noch stärker sein als Slowenien in dieser Woche. Tschechien ist eine gute Mannschaft die uns zwingt den nächsten Schritt zu gehen. Ich traue uns das zu. ", sagt Roger Bader.

Für das Heim-Testspiel der ÖEHV-Auswahl am kommenden Samstag läuft der Vorverkauf bereits. Karten gibt's ab 20 Euro unter oeticket.at zu kaufen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.