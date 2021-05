Nächster Sieg für ÖEHV-Team - 5:0 gegen Rumänien

Die ÖEHV-Auswahl besiegte Außenseiter Rumänien am Donnerstag glatt 5:0 (2:0,2:0,1:0). Zuvor hatte man nach dem Auftakt-1:3 gegen Gastgeber Slowenien die in der dritten WM-Kategorie befindlichen Polen (3:2) und die Ukraine (9:3) besiegt. Zum Abschluss trifft die Mannschaft von Roger Bader am Freitag auf Frankreich.

Gegen die neu in die B-WM-Gruppe aufgestiegenen Rumänen war Rot-weiß-rot auch ohne einige verletzte Kräfte wie Peter Schneider und Alexander Rauchenwald stets Herr der Lage. In den ersten beiden Dritteln trugen sich Tim Harnisch (6.), Marco Richter (11.), Benjamin Nissner (29.) sowie Kapitän Manuel Ganahl (31./PP) in die Torschützenliste ein. Für den Endstand sorgte in der Schlussphase Lucas Thaler (57.), der 19-jährige Salzburger hält nun schon bei vier Turniertreffern. Tormann Bernhard Starkbaum durfte sich in seinem 125. Länderspiel über ein Shutout freuen.

Goalie Bernhard Starkbaum feierte in seinem 125. Spiel für das Nationalteam ein Shutout. Bild: GEPA pictures/ Matic Klansek

Der Teamchef war zufrieden, aber nicht uneingeschränkt. "Rumänien ist ein unangenehmer Gegner, der bis zum Ende gekämpft und nie aufgegeben hat. Wir haben das Spiel hochverdient gewonnen, hätten aber das eine oder andere Tor mehr schießen können", sagte Bader, der den nächsten Gegner Frankreich in der Favoritenrolle sieht.

Länderspiel-Ergebnis vom Donnerstag - Turnier in Ljubljana: Österreich - Rumänien 5:0 (2:0,2:0,1:0). Tore: Harnisch (6.), Richter (11.), Nissner (29.), Ganahl (31./PP) Am Freitag (13:00): Österreich - Frankreich.