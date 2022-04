Die Mission Tampere beginnt für das Eishockey-Nationalteam heute in Znojmo

Zum Auftakt wartet um 17.30 Uhr (ORF Sport+) in Znojmo der sechsmalige Champion Tschechien, der am Freitag (17.30 Uhr, ORF Sport+) in der Linz-AG-Eisarena zum "Retourmatch" erscheinen wird.

Hier genießen mehrere Protagonisten so etwas wie echten Heimvorteil. Die Rede ist von den Black-Wings-Cracks Gerd Kragl, Ramon Schnetzer, Niklas Bretschneider, Steel-Wings-Goalie Leon Sommer sowie den gebürtigen Linzern Lukas Haudum und Erik Kirchschläger. Dazu kommen Goalie-Coach Jürgen Penker und Philipp Lukas, der neue starke Mann in Linz. Der Sportchef der Black Wings wird als Assistent den Weg bis zur WM mitgehen, anschließend endet die Zusammenarbeit mit Bader. Der Schweizer möchte keinen Vereinstrainer als Mitarbeiter haben, um mögliche Nebengeräusche einer Bevorzugung im Keim zu ersticken. "Ich bin aber überzeugt, dass Philipp Lukas die Situation objektiv bewerten würde."