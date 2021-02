Linz AG steigt aus Profi-Eishockey aus: Ist das das Ende für den EHV Linz?

Es war eine kurze Pressemitteilung, die zwar noch Fragen offen lässt, aber doch in eine Richtung abzielt: Nachdem sich die Linz AG aus dem Eishockey-Profisport zurückziehen wird, kann man davon ausgehen, dass es jetzt auch keine Bewerbung des EHV Linz für die kommende Eishockey-Bundesligasaison mehr geben wird.

"Angesichts der derzeitigen Umstände und der anhaltenden Streitfälle rund um die Profi-Liga" im Eishockey-Sport sieht die Linz AG "keine Möglichkeit eines Imagegewinns", hieß es am Sonntag in einer Aussendung.

In der Nachwuchsarbeit in der Akademie sowie im Amateur- und Breitensport-Bereich wolle man aber weiter aktiv bleiben. Die Steinbach Black Wings betrifft der Ausstieg der Linz AG weniger. Beim von Präsident Peter Freunschlag geführten Klub hatte sich die Linz AG in dieser Saison ohnehin bereits zurückgezogen gehabt.

Weitere Informationen dazu folgen.