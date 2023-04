Keine WM, aber Länderspiele in Linz

Schweden-Legionärin Anna Meixner (vorne) spielt in Linz.

Nach der Verlegung des für 27. April geplanten Herren-Länderspiels Österreich gegen Tschechien nach Wien kommt Linz an diesem Wochenende doch noch in den Genuss von internationalem Eishockey. Das rot-weiß-rote Damenteam trifft morgen (19 Uhr) und am Ostersonntag (10.30 Uhr) auf die Auswahl der Slowakei. Mit dabei sind auch die 20-jährige Verteidigerin Alina Hinum aus der Akademie Oberösterreich und Schweden-Legionärin Anna Meixner.