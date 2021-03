Kann Villach den KAC ärgern?

In Abwesenheit der Black Wings, die erstmals seit 15 Jahren die K.-o.-Phase nicht erreicht haben, wird heute die Best-of-7-Viertelfinalserie eröffnet. Im Mittelpunkt des Interesses steht das Kärntner Derby zwischen dem KAC und dem Villacher SV (19.30 Uhr, PULS 24). Die von Rob Daum betreuten "Adler" aus der Draustadt haben die Linzer in einem dramatischen Qualirunden-Finale aus allen Träumen gerissen und wollen jetzt den Rekordmeister das Fürchten lehren. "Wir sind bereit", sagte Daum. Der VSV hat seit 2. Februar 2016 nicht mehr in Klagenfurt gewonnen. "Es wird Zeit, das zu ändern. Das habe ich den Boys auch gesagt", betonte Daum.

