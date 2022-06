ICE-Liga nahm Asiago "grundsätzlich" als 14. Club auf

Die Liga segnete anlässlich ihrer Generalversammlung am Donnerstag die Teilnahme der Pioneers Vorarlberg ab und erteilte Asiago "die grundsätzliche Spielberechtigung" für 2022/23. Sofern die noch offenen Punkte auf der Obligationsliste erfüllt werden, würden die Italiener in der kommenden Spielzeit an der Meisterschaft teilnehmen, so die Liga.

Hier liegt Asiago:

"Durch die Aufnahme von Asiago wird an der ursprünglich beschlossenen Liga mit 14 Vereinen festgehalten", so Liga-Präsident Jochen Pildner-Steinburg. Die Pioneers aus Feldkirch ersetzen Dornbirn. Im Zuge der Generalversammlung wurden die Vizepräsidenten Karl Safron, Dieter Knoll und Franz Kalla für weitere zwei Jahre in ihrem Ämtern bestätigt.