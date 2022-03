Herkulesaufgabe nach dem "Wunder"

Hätte sich Eishockey-Teamtorhüter Bernhard Starkbaum nicht wenige Stunden vor dem Eröffnungsbully freitesten können, wären die Vienna Capitals im alles entscheidenden siebenten Play-off-Viertelfinale gegen den KAC wohl auf verlorenem Posten gestanden und jetzt schon im Urlaub.

Der 36-Jährige hielt den überraschenden 3:2-Sieg fest, damit ist der Meister entthront und das von zahlreichen Coronafällen erschütterte Team aus Wien im Freudentaumel. Die Caps mussten nicht weniger als neun Stammspieler vorgeben, zwölf Akteure, die jünger als 25 sind, wuchsen über sich hinaus und schafften das "Wunder von Kagran". "Unglaublich, ich bin so stolz. Jeder hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt", jubelte Kapitän Mario Fischer.

Zeit zum Verschnaufen bleibt nicht. Schon heute (19.45 Uhr, PULS 24) gastiert der Hauptstadtklub im ersten von maximal sieben Semifinalmatches beim haushohen Favoriten aus Salzburg.

Für die "Roten Bullen" um den ausgeliehenen Black-Wings-Kapitän Brian Lebler spricht nicht nur der Heimvorteil, sondern auch die Statistik. Die Mozartstädter haben drei der vier bisherigen Saisonbegegnungen gewonnen und auch in Play-off-Duellen mit 6:2 die Nase vorne. Salzburg ist zwar nicht im Spielrhythmus, nach einer neuntägigen Pause ob des klaren 4:0 gegen Znojmo aber definitiv taufrisch.

Gleiches gilt für den ungarischen Serienmeister Fehervar, der heute (19.15 Uhr) beim Villacher SV gastiert. Die "Adler" stehen zum ersten Mal seit sechs Jahren in der Runde der letzten vier, das ist auch ein Verdienst des ehemaligen Linzer Meistermachers Rob Daum, der nach dem 4:1-Sieg über Ljubljana in Spiel 7 aufatmete. "Es ist schon etwas ganz Besonderes, so ein Entscheidungsmatch zu gewinnen. Das setzt Kräfte frei", sagte der 64-jährige Kanadier.

Dieses Erlebnis hätte der Rivale aus Klagenfurt auch gerne genossen. Stattdessen geht eine schwarze Serie in die Verlängerung: Der KAC entschied seit 2009 kein Spiel 7 – vier an der Zahl – für sich.