Frauen-Nationalteam feierte Turniersieg bei "Bambusa Challenge" in Norwegen

Die Auswahl von Teamchef Alexander Bröms bezwang Gastgeber Norwegen am Samstag 2:1 nach Penaltyschießen. Matchwinnerin war Anna Meixner, die im Mitteldrittel (34.) zum 1:1 und als einzige Spielerin auch im Shootout traf. Die erste Partie des Dreinationenturniers hatten die Österreicherinnen gegen Ungarn 4:1 gewonnen, das Norwegen mit 0:6 unterlegen war.

Mit dabei waren in Lillehammer für das ÖEHV-Nationalteam die Linzerinnen Emily Wiesinger und Christina Bayer, die für die Ice Cats Linz spielen, sowie Hanna Obermayr, die für die Salzburg Eagles spielt.

Christina Bayer war bereits im OÖN-Eisbrecher-Podcast zu Gast:

15 Spielerinnen aus Linz im Nationalteam-Einsatz

Darüber hinaus sind mit Lara Reisinger und Katharina Stieger noch zwei Spielerinnen der Ice Cats beim U18-Nationalteam Camp in Skien (ebenfalls in Norwegen) im Einsatz. Dasselbe gilt für Pia Obermayr, die derzeit in der Eishockey-Akademie OÖ spielt.

Beim U16 Nationalteam befinden sich derzeit sogar vier Spielerinnen des DHC Icecats Linz AG: Klara Jobst, Ella Maierhofer, Leah Obermayr und Johanna Zehetner wurden zu einem Camp nach Schruns einberufen. Last but not least, haben es noch acht Mädchen in den Kader des Damen-Zukunftsteams nach Steindorf in Kärnten geschafft. "Das unterstreicht die hervorragende Arbeit der Trainer und bestätigt uns, dass der eingeschlagene Weg des Vereins der richtige ist", sagt Ice-Cats-Obmann Helmut Wiesinger.

Hören Sie auch die Eisbrecher-Folge mit Hanna Obermayr:

