Faszination Spiel 7: Kriegt der Meister die Kurve?

Eishockeymeister KAC hat sich im Rennen um ein Semifinalticket zurückgemeldet. Die "Rotjacken" holten in der Best-of-7-Serie gegen die Vienna Capitals einen 1:3-Rückstand auf und erzwangen ein alles entscheidendes siebentes Spiel, das heute (19.45 Uhr, PULS 24) in der Wiener Steffl-Arena über die Bühne gehen wird. Für den KAC spricht das sogenannte Momentum, das Team um den Linzer Stürmer Lukas Haudum schöpft Zuversicht aus den jüngsten Erfolgserlebnissen (3:2 nach Verlängerung und 5:3), während die Sorgenfalten bei den Capitals wegen Coronafällen (Cheftrainer Barr, Kickert, Meyer), Verletzungen (Neal, Lowry) und einer Sperre (Dodero) tief sind.

"Es gibt nichts Geileres"

Jetzt sollen auf beiden Seiten alle Kräfte mobilisiert werden, um das K. o. abzuwenden. "Es gibt nichts Geileres als Spiel 7. Wir haben Charakter und Herz gezeigt, jetzt wollen wir noch einen draufsetzen", betonte der 24-jährige Haudum, der am Sonntag zum 4:2 getroffen hatte. Für die Wiener spricht der Heimvorteil. Bis zu 7000 Fans werden erwartet.

Auch der Villacher SV genießt heute um 19.15 Uhr gegen Olimpija Ljubljana den Rückenwind des Publikums. Den braucht es auch, um nach den jüngsten Rückschlägen Fahrt aufzunehmen. Die Slowenen haben ebenfalls aus einem 1:3 ein 3:3 gemacht. Das wurmt VSV-Coach Rob Daum, der die Black Wings 2011/12 zum Titel geführt hat. Damals übrigens auch über ein Spiel 7 im Viertelfinale – gegen die Vienna Capitals (8:3). Auf ein Neues? "Es wird spannend", orakelt der Kanadier.

Sie sind heiß auf Eis. Bild: OÖN

"Girls Day" bei Eiskatzen

Damen-Eishockey-Bundesligist Ice Cats Linz lädt am Samstag (10 bis 13 Uhr) zum 2. LIWEST Girls Ice Hockey Day in die Donauparkhalle. Sportbegeisterte Mädchen ab fünf Jahren sind herzlich willkommen, Anmeldungen via E-Mail (nachwuchs@icecats.at) oder telefonisch (0650 410 55 08) möglich. Mitzubringen sind Schlittschuhe und lange Unterwäsche, alles andere stellt der Verein zur Verfügung.