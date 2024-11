Ex-Linzer Schnetzer schoss ÖEHV-Team zum 3:2-Sieg gegen Dänemark

Zwei Tage nach dem 0:1 gegen die Slowakei siegte die ÖEHV-Auswahl am Samstag in Landshut mit 3:2 (1:0,1:1,1:1). Tore von Ali Wukovits im Powerplay (17.), Lucas Thaler in Unterzahl (35.) und Ramon Schnetzer (57.) brachten den Österreichern verdient drei Punkte. Zum Abschluss geht es am Sonntag (15.00 Uhr/live ORF Sport +) gegen Gastgeber Deutschland

Teamchef Roger Bader brachte mit Verteidiger Patrick Söllinger, Stürmer Felix Maxa und Torhüter Sebastian Wraneschitz drei neue Leute. Wraneschitz wurde in der ersten halben Stunde kaum geprüft, weil seine Vorderleute die favorisierten Dänen gut im Griff hatten und auch ein starkes Penalty-Killing spielten.

Wukovits brachte ÖEHV in Front

Im Unterschied zum Slowakei-Spiel brachte der starke Auftritt auch Erfolg. Im ersten Powerplay zog Wukovits nach einem idealen Pass von Thaler direkt ab und traf zum 1:0. Nach gut einer halben Stunde drohte die Partie zu kippen. Nach einem Fight musste Center Benjamin Baumgartner mit einer Spieldauer-Disziplinarstrafe in die Kabine (32.), das folgende Überzahlspiel nutzten die Dänen gleich nach dem gewonnenen Bully zum Ausgleich durch Nick Olesen.

Im nächsten Unterzahlspiel schlugen die Österreicher zu. Nach einem Konter über Lukas Haudum brachte Thaler sein Team neuerlich in Führung, die dank einiger guter Paraden von Wraneschitz auch bis Mitte des Schlussdrittels hielt. In der 48. Minute setzte sich aber Olesen gegen Philipp Wimmer durch, wurde zwar von Wraneschitz gestoppt, den frei liegenden Puck bugsierte der bedrängte Wimmer aber ins eigene Tor.

Feldner traf den Pfosten

Pech hatte man auch bei einem Stangenkracher von Nico Feldner (55.). Die Österreicher blieben aber am Drücker und holten dank Schnetzer den Sieg. Nach einem sieglosen Turnier 2023 hat sich die Bader-Truppe mit nun zwei starken Leistungen heuer für weitere Einladungen beim Traditionsturnier empfohlen.

