Endspiel für Österreichs Eishockey-Team: "Ich denke nicht, dass wir Favorit sind"

Österreich hat bei der Eishockey-WM in Finnland und Lettland sein Endspiel um den A-Gruppen-Verbleib: Gegen Ungarn braucht die bisher sieglose Auswahl von Teamchef Roger Bader am Montag einen Sieg (19.20 Uhr, ORF Sport+), um 2024 das WM-Turnier in Tschechien zu bestreiten. "Ich denke nicht, dass wir Favorit sind", sprach der Schweizer von einer 50:50-Partie.

Das Schicksalsspiel wurde nur möglich, da die Ungarn Deutschen 2:7 unterlagen. Wichtige Aufschlüsse brachte die Partie für das österreichische Trainerteam nicht mehr, geht es doch gegen einen alten Bekannten: 15 Spieler des ungarischen Teams kommen aus der heimischen ICE-Liga, zudem sind die Nachbarn regelmäßig Testspiel-Gegner. "Nichts, was wir sehen, überrascht uns", sagte Bader, der seine Truppe auf harte Arbeit vorbereitet.

"Überdurchschnittlicher erster Block"

Ungarn sei "eine kämpferische Mannschaft, sie spielt viel auf Körper, es wird ein Kampfspiel werden", so der Trainer, der vor allem die Einser-Linie mit Fehervar-Center Janos Hari sowie Balazs Sebök (Ilves Tampere) und Vilmos Gallo (Linköping) hervorhob. "Hari ist seit Jahren ihr bester Einzelspieler, und er hat am Flügel zwei europäische Topleute. Das ist ein überdurchschnittlicher erster Block", so der ÖEHV-Teamchef.

Bader selbst kann fast aus dem Vollen schöpfen, lediglich Philipp Wimmer wird erkrankt fehlen. Verteidiger David Reinbacher wird trotz Knieblessur die Zähne zusammenbeißen, Kapitän Thomas Raffl kommt nach der Pause gegen Finnland ausgeruht zurück. Im Tor deutet viel darauf hin, dass David Kickert den Vorzug gegenüber Bernhard Starkbaum erhält. Er wurde gegen Finnland geschont.

