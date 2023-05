Eishockey-Team auf der Suche nach der Trendwende

Nach der Niederlage gegen die USA soll gegen Deutschland Zählbares her.

Vier Spiele, vier Niederlagen, ein Punkt – so sieht die ernüchternde Zwischenbilanz von Österreichs Eishockey-Herren bei der A-WM in Finnland und Lettland aus. Dass ausgerechnet am Freitag gegen Deutschland (19.20 Uhr, ORF Sport+) ein Sieg gelingt, davon ist von der Papierform nicht auszugehen, gilt der große Nachbar doch als Viertelfinalkandidat. Nach drei knappen Niederlagen gegen Top-Teams steht Deutschland jedoch unter Druck.

"Ich rechne uns durchaus Chancen aus, obwohl sie Favorit sind", sagte Österreichs Teamchef Roger Bader. In den Partien gegen Frankreich (1:2 n. V.), Schweden (0:5), Dänemark (2:6) und die USA (1:4) spielte sein Team oft auf Augenhöhe, viele Stangenschüsse und eine schwache Chancenverwertung verhinderten aber eine bessere Punkteausbeute. Nun wolle man sich endlich einmal belohnen. "Ich hoffe, dass wir das Spielglück mal auf unsere Seite zwingen, das hatten wir bisher noch nicht", so Coach weiter.

Drei Österreicher fraglich

Während Österreichs Auswahl trotz der ausbleibenden Erfolgserlebnisse, laut Bader, mental nach wie vor intakt sei, mehren sich die Blessuren: Verteidiger David Reinbacher ging nach seiner gegen Schweden zugezogenen Knieverletzung mit einer eigens angefertigten Schiene erstmals wieder aufs Eis. Sein Einsatz gegen Deutschland ist genauso fraglich wie der von Bernd Wolf (Knie) und Dominic Zwerger (Fuß), beide erlitten gegen die USA eine schmerzhafte Prellung.

Dämpfer für Deutschland: NHL-Star Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers wird nach einer Saison mit 92 Spielen und 146 Scorerpunkten nicht zur WM nachreisen.

