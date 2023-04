Eishockey: Salzburg nach 2:1-Sieg in Bozen ICE-Meister

Salzburg schaffte im siebenten Finalspiel das, woran die Steinbach Black Wings auf den Tag genau ein Monat davor gescheitert waren: Die Mozartstädter bezwangen Bozen auswärts im entscheidenden Spiel. Dabei hatte im finalen Showdown schon viel für die Südtiroler gesprochen, nachdem die Gastgeber vor 6800 Fans durch Cole Hults mit 1:0 in Führung gegangen waren (27./pp). Doch Salzburg-Kapitän Thomas Raffl (51.) glich aus, 108 Sekunden vor der Schlusssirene erzielte Nicolai Meyer das 2:1, das den achten Ligatitel der Klubgeschichte fixierte. Der zehnte österreichische Meistertitel war mit dem Finaleinzug festgestanden.

Bozen mit besserem Start, Salzburg mit dem besseren Ende

Im Aufeinandertreffen der beiden besten Teams des Grunddurchgangs spiegelte sich auch im siebenten Spiel der "best of seven"-Serie die Ausgeglichenheit wider. Nach einem torlosen ersten Drittel mit leichter Überlegenheit der Gastgeber übernahm Salzburg im Mitteldrittel das Kommando. Doch die Südtiroler nutzten ihr zweites Powerplay in diesem Spiel zur Führung (27.). Hults zog von der Blauen Linie ab und bezwang Torhüter Atte Tolvanen, dem die Sicht verstellt war.

Salzburg machte gleich wieder Druck, konnte aber vier Minuten Überzahlspiel nicht nutzen. Auch im Schlussdrittel blieb ein Powerplay erfolglos. Nachdem Goalie Tolvanen zwei Bozener Kontern entschärfte wurden die Mozartstädter belohnt: Kapitän Raffl traf in der 51. Minute vor dem gegnerischen Tor zum 1:1-Ausgleich. Gegen den Schuss des Routiniers war der starke Bozener Torhüter Sam Harvey machtlos.

Die Salzburger, die in der Serie schon 3:1 vorangelegen waren und in Spiel fünf die vorzeitige Krönung in der dritten Verlängerung verspielt haben, legten nach. 108 Sekunden vor der Schlusssirene fälschte Meyer einen Schuss von Chay Genoway zum Siegtreffer ab.

Salzburg setzte sich damit doch noch erstmals im Titelduell mit Bozen durch. 2014 hatten die Bullen die "best of five"-Finalserie gegen Südtirol 2:3 verloren, 2018 zogen sie im "best of seven"-Modus mit 3:4 den kürzeren. Für die beiden Heimniederlagen in den entscheidenden Spielen revanchierten sie sich nun mit dem Auswärtstriumph.

