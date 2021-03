Eishockey: Sabres Wien holten elften Frauen-Meistertitel in Folge

Die Wienerinnen sicherten sich am Samstag ihren 18. Meistertitel, den elften in Serie. Die Sabres gewannen das zweite Finalspiel gegen die DEC Salzburg Eagles mit 7:5 und entschieden die "Best of three"-Serie mit 2:0 für sich. Das Hinspiel hatten die Wienerinnen mit 3:1 gewonnen. Die Sabres und die Eagles standen sich zum 16. Mal und zum achten Mal hintereinander im Finale gegenüber.

