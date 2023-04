Eishockey: Österreich gewann Testspiel gegen Italien 3:2 n.P.

Das ÖEHV-Team bezwang am Freitag in Innsbruck zum Abschluss des zweiten Trainingscamps Italien mit 3:2 (2:0,0:1,0:1,0:0,1:0) nach Penaltyschießen. Teamchef Roger Bader und seine Mannschaft setzen nächste Woche die Vorbereitung in Deggendorf mit zwei Spielen gegen Deutschland am Donnerstag (19.30 Uhr) und Samstag (17.00 Uhr in Landshut) fort.

Die dritte Sturmreihe brachte Österreich im ersten Drittel mit 2:0 in Führung. Felix Maxa (12.) und Simeon Schwinger (18.) trafen jeweils nach Vorarbeit von Henrik Neubauer. Mit Treffern von Jose Antonio Magnabosco (27.) und Alexander Petan (58.) schafften die Italiener, die am Mittwoch in Bruneck 2:0 gewonnen hatten, spät den Ausgleich. Im Penalty wurde Dominic Zwerger zum Matchwinner.

"Ich bin zufrieden mit dem Sieg, hätte ihn aber nach 60 Minuten gewollt", sagte Bader. "In Summe ist der Sieg in jedem Fall verdient, wir waren die bessere Mannschaft, haben deutlich mehr Torschüsse gehabt, hatten lediglich zehn schwache Minuten im Spiel. Wir haben Italien zweimal dominiert, das war so nicht zu erwarten", erklärte der Schweizer.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper