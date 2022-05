Ein Punkt genügt Österreichs Team

"Wir haben eine 50:50-Chance. Wer als Profi bestehen will, liebt solche Aufgaben, bei denen es um viel geht", sagte Cheftrainer Roger Bader vor seinem 100. Ländermatch. Die rot-weiß-rote Equipe, die am Samstag Gastgeber Finnland in Tampere 0:3 unterlag, hat eine positive Bilanz gegen Großbritannien. Die bis dato letzte Niederlage gab es bei der B-WM 1961 (2:10).