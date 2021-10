Auch wenn Kyle Beach, der in der österreichischen ICE Hockey League von 2014 bis 2018 insgesamt 198 Matches für Salzburg, Graz und Villach bestritten hat, nur noch in der dritthöchsten deutschen Spielklasse für die Black Dragons Erfurt stürmt, ist der Kanadier das Gesprächsthema Nummer eins in der Szene und weit darüber hinaus. Seine traurige Geschichte füllt Zeitungsseiten und TV-Beiträge in amerikanischen Kanälen.