Die Weltmeisterschaften im Visier

"Zwerger(l)-Aufstand in Linz" titelten die OÖNachrichten, nachdem Österreichs Eishockey-Männer dem sechsmaligen Weltmeister Tschechien am 13. April 2019 in Linz erst nach Penaltyschießen 4:5 unterlegen waren. Schweiz-Legionär Dominic Zwerger erzielte damals vor 2521 Zuschauern zwei Tore.

Heute (17.30 Uhr, ORF Sport+) ist die Aussicht auf ein knappes Ergebnis in der Arena an der Unteren Donaulände eher getrübt. Tschechien hat am Mittwoch in Znojmo beim 5:1-Erfolg seine Muskeln spielen lassen, immerhin gewann die rot-weiß-rote Auswahl von Roger Bader das Schlussdrittel.

"Ich hoffe, dass uns viele Fans unterstützen. Wir brauchen sie gegen diesen starken Gegner", sagte Black-Wings-Verteidiger Gerd Kragl, der alles daransetzen wird, um auf den WM-Zug nach Tampere – die Titelkämpfe beginnen am 13. Mai – aufzuspringen. Der 24-Jährige genießt den Heimvorteil, so oft kommt Linz auch wieder nicht in den Genuss von Länderspielen.

Vor dem 4:5 n. P. gegen Tschechien verlor Österreich am 5. April 2017 gegen den zweimaligen Olympiasieger Schweden vor 3639 Augenzeugen 2:6. Der bis dato letzte ÖEHV-Erfolg in Linz liegt schon 16 Jahre zurück: Am 15. April 2006 scorten Markus Peintner und Robert Lukas beim 2:1 gegen die Franzosen.

Akademie-Spielerin im Einsatz

Österreichs Frauen gewannen am 29. Dezember 2018 in Linz 8:4 gegen die Slowakei. Damals war schon Anna Hanser mit Heimvorteil an Bord. Die heute 24-jährige Stürmerin hatte sich im Nachwuchs der Black Wings (U18) mit den Burschen gematcht. "Ich bin ganz normal aufgenommen und wie ein Kumpel behandelt worden. Das hat mir in meiner Entwicklung sehr weitergeholfen", berichtete die jetzige EHV-Sabres-Spielerin.

Alina Hinum (re.) aus der Akademie OÖ Bild: GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Am Samstag (17.30 Uhr, ORF Sport+) will Hanser gegen eine mit Legionärinnen aus der Liga verstärkte ungarische Auswahl in der Linz-AG-Eisarena wieder ihre Qualitäten unter Beweis stellen. Gleiches gilt für die 19-jährige Verteidigerin Alina Hinum, die in der Akademie Oberösterreich ausgebildet wurde. Ab sofort geht es um ein "Leiberl" für die WM der Division 1A in Angers (Fra), wo ab 24. April der Aufstieg in die höchste Kategorie gelingen soll.

Gefeiert wird schon morgen: Der Verband zelebriert mit coronabedingter Verspätung "20 Jahre Frauen-Eishockey in Österreich". Am 31. März 2001 fand in Villach das erste Ländermatch statt. Morgen soll die Revanche für die 1:4-Niederlage gegen Ungarn gelingen. Zuvor steigt um 15.30 Uhr ein Prominentenmatch, zwei Poxrucker Sisters, Ex-Skistar Lizz Görgl und viele andere werden sich auf das Eis wagen. Unterhaltung ist garantiert.