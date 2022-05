Der Olympiasieger hat 11.000 Fans im Rücken

Nach dem Abendspiel gegen Lettland (bei Druckbeginn dieser Ausgabe im Gange) erwartet das Team von Roger Bader heute (15.20 Uhr, ORF Sport+) ein "Hexenkessel" mit mehr als 11.000 Fans in der Nokia Arena. Olympiasieger Finnland wird versuchen, der rot-weiß-roten Equipe einzuheizen.

In der Vergangenheit gelang das ganz gut, Österreich hat kein einziges der 15 direkten Duelle gewonnen. Zwei Unentschieden – ein 5:5 beim Netherlands Tournament 1981 und ein 3:3 bei der WM 2000 in St. Petersburg – waren die maximale Ausbeute. Weniger gut in Erinnerung ist ein 0:10 in Mailand (WM 1994).

Zwei Teams ohne Punkteverlust

"Wir wissen, dass eine große Eishockey-Nation auf uns zukommt. Wir müssen schauen, dass wir uns gut erholen. Es liegen nur 20 Stunden zwischen dem Lettland- und dem Finnland-Spiel", sagte Bader. Dass seine Mannschaft zu Überraschungen fähig ist, zeigten die Matches gegen die USA (2:3 nach Verlängerung) und Tschechien (2:1 nach Penaltyschießen).

Zwei der insgesamt 16 Nationen in diesem Turnier sind noch ohne Punkteverlust: Kanada und die Schweiz dürfen nach vier Siegen für das Viertelfinale planen.