Die von Coronafällen geschwächten Wiener hatten bis zur letzten Minute der regulären Spielzeit 2:0 gegen Salzburg geführt, dann glichen Leonhardt und Brennan für die „Roten Bullen“ aus. In der Verlängerung traf ausgerechnet Ex-Capitals-Stürmer Nissner zum 3:2 für Salzburg (77.). Am Montag (19.45 Uhr, PULS 24) können die Mozartstädter in der Best-of-7-Serie zuhause auf 3:0 stellen. Zwischen Villach und Fehervar steht es nach einem 6:3-Sieg der Ungarn 1:1.