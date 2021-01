Man merkt, dass die ICE Hockey League in ihre "heiße Phase" einbiegt. Der Modus will es, dass die Steinbach Black Wings trotz der schlechtesten Saison in der Oberhaus-Geschichte noch eine Chance auf das Play-off-Viertelfinale haben. Der aktuelle 22-Punkte-Rückstand des Tabellenletzten auf den Achten Bratislava wird sich mit Beginn der Zwischenrunde ab 12. Februar um 18 Zähler auf 4 Punkte reduzieren. Das ist in den dann noch ausstehenden zehn Runden aufholbar – zumindest wenn man jene