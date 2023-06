Auf den Spuren von Vanek

Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/BRUCE BENNETT

David Reinbacher wurde bereits in der 1. Runde gewählt.

Der 18-jährige David Reinbacher wurde am bis dato aufregendsten Tag seiner Eishockey-Karriere in der Bridgestone Arena von Nashville nicht lange auf die Folter gespannt. Der Nationalspieler und A-WM-Teilnehmer 2023 aus Lustenau war beim NHL-Draft der größten Nachwuchshoffnungen bereits als Fünfter an der Reihe und streifte mit einer Mischung aus Stolz und auch ein bisschen Ehrfurcht das Trikot der Montreal Canadiens (mit der Nummer 23) – es ist jenes des NHL-Rekordtriumphators (24 Titel)