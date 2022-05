Black-Wings-Kapitän Brian Lebler hatte die rot-weiß-rote Equipe in Schwenningen gegen Deutschland im zweiten Drittel 1:0 (29.) in Führung gebracht, am Ende jubelten aber die Gastgeber, die sich mit 3:1 durchsetzten. Die Entscheidung fiel erst in den letzten vier Minuten. Österreich startet am Samstag (11.20 Uhr) in Tampere gegen Schweden in die WM.