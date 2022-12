0:11-Abfuhr gegen Schweden zum U20-WM-Auftakt

Die ÖEHV-Auswahl unterlag ohne den erkrankten Vinzenz Rohrer gegen den mit sechs NHL-Erstrundendraftpicks angetretenen WM-Dritten 0:11 (0:2,0:6,0:3).

"Wir müssen das abhaken. 0:11 ist hart für die Spieler, aber wir müssen nach vorne schauen", meinte Teamchef Kirk Furey. Nächster Gegner ist in der Nacht auf Mittwoch (MEZ) Tschechien, das ebenfalls deutlich stärker einzuschätzen ist. Ganz zu schweigen vom danach wartenden Titelverteidiger Kanada. Zum Abschluss der Gruppenphase am 30. Dezember geht es mit Deutschland gegen ein Team in Reichweite.

Der Linzer Patrick Söllinger beendete die Partie mit einer Plus-Minus-Bilanz von -6, hatte aber die meisten Wechsel beim ÖEHV-Team und insgesamt die meiste Eiszeit (20:19 Minuten). Lorenz Lindner (Black-Wings-Leihspieler vom KAC) stand 12:40 Minuten auf dem Eis. Und in der 31. Spielminute erhielt auch der dritte Linzer im Bunde eine Einwechslung: Goalie Benedikt Oschgan löste Thomas Pfarrmaier ab, entschärfte in 29:32 Minuten 17 von 22 Schüssen der Schweden und darf sich wohl Hoffnungen auf einen weiteren Einsatz machen.

