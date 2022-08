Dujmovits: "Bye-bye Leistungssport"

Dieser Rückzug aus dem Spitzensport sei endgültig. Snowboarderin Julia Dujmovits beendete gestern zum zweiten Mal ihre aktive Karriere. Die Slalom-Olympiasiegerin von 2014 und Lebensgefährte Geoffrey Camus erwarten Anfang 2023 ein gemeinsames Kind. "Geoffrey und ich freuen uns wirklich sehr, im Jänner Eltern zu werden. Neue Prioritäten, neue Herausforderungen, auf die wir uns freuen", sagt die 35-Jährige.

Bereits nach den Winterspielen 2018 in Pyeongchang hatte die Burgenländerin ihr Board für zwei Saisonen ins sprichwörtliche Eck gestellt, ehe sie im September 2020 ein Comeback wagte. "Es war eine große Herausforderung, nach einer mehr als zweijährigen Pause wieder in den Weltcup zurückzukehren. Der Weg zurück hat sich zu 100 Prozent gelohnt", sagte Dujmovits, die bei den Winterspielen vergangenen Februar in Peking Österreichs Fahne trug. Der sechste Platz bei ihren dritten Winterspielen "war angesichts meiner Knorpel- und Meniskusverletzung im linken Knie ein gutes Resultat", blickte die fünffache Weltcupsiegerin mit Stolz auch auf das letzte Kapitel ihrer Karriere zurück. Sie bedankte sich bei ihrer Familie, ihren Wegbegleitern sowie Ärzten und Therapeuten, die ihr nach mehreren schweren Verletzungen immer wieder zurück halfen. Zuletzt hatte Dujmovits vergangenen April eine Operation an ihrem linken Knie durchführen lassen. Beruflich ist die Sulzerin als Start-up-Unternehmerin tätig und will in Kürze ihr Masterstudium in Coaching und Training abschließen.

"Julia Dujmovits hat sich durch ihr positives Auftreten und ihre professionelle Einstellung zum Sport ausgezeichnet. Aufgrund dieser Eigenschaften hatte sie eine große Vorbildwirkung", sagte ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober.