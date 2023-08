"Die haben ihn dort oben verrecken lassen"

Will Steindl bei der Familie des verunglückten Hochträgers

Als Kunde der Tiroler Agentur "Furtenbach Advantures" hat der Hotelier Willi Steindl heuer die Besteigung des K2 gebucht. Vor einem Jahr war er mit Unterstützung dieses professionellen Anbieters auf das Dach der Welt, den Mount Everest, gestiegen. Am 27. Juli drehte Steindl in 8250 Meter beim Eingang der berüchtigten Flaschenhals-Traverse um. Er gehörte also nicht zu den rund 70 "Sumittern" die beim Gipfelsturm über den vermeintlich toten Träger gestiegen ist.