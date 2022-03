Das Beste kam zum Schluss

Damals waren Diana Hinko und Heinz Döpfl in Vancouver ebenfalls Siebente geworden. "Wir sind stolz darauf. Es ist ein großes Privileg, sich bei Weltmeisterschaften von der internationalen Bühne zu verabschieden", sagte Kiefer nach jenem Bewerb, in dem die Top Fünf von Olympia gefehlt hatten. Gold ging an das US-Duo Alexa Knierim/Brandon Frazier. Bei den Damen wurde Olga Mikutina wie bei den Winterspielen in Peking 14., den Titel sicherte sich die Japanerin Kaori Sakamoto. Ihr Landsmann Shoma Uno dominierte die Herren-Konkurrenz, der Österreicher Maurizio Zandron belegte mit persönlicher Punktebestleistung den 17. Rang.