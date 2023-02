Die Parallel-Bewerbe der Snowboarder in Bakuriani bescherten Österreichs Team einen höchst erfreulichen Medaillenregen. Das lag auch am ewig jungen Andreas Prommegger, der einen Tag nach seinem Einzel-Triumph im Slalom Silber an der Seite von Sabine Schöffmann im neuen Mixed-Bewerb nachlegte.