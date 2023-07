Zwei Verteidiger für die Black Wings

Die Black Wings haben ihre Defensivabteilung mit Niklas Würschl und Christoph Tialler verstärkt. Der Kader umfasst nun inklusive Gerd Kragl, für den der Saisonauftakt nach seinem Kreuz- und Seitenbandriss in der Vorsaison wohl noch etwas zu früh kommen wird, und inklusive Marc-Andre Dorion neun Verteidiger-Optionen für das Trainerteam. Zusätzlich sucht man noch nach einem Legionär.

Mit Niklas Würschl konnten die Linzer einen Halb-Legionär an Bord holen. Der Klagenfurter besitzt neben der österreichischen auch noch die schwedische Staatsbürgerschaft und war auch schon in Skandinavien aktiv. Zwischen 2014 und 2018 lief er in der Jugend von Rögle BK auf. Danach folgte der Wechsel zurück nach Österreich zum KAC. In der abgelaufenen Saison bestritt Würschl 48 Spiele für die Vienna Capitals.

Christoph Tialler stößt leihweise vom KAC zu den Linzern. Der in St. Veit an der Glan geborene 20-Jährige hat in der abgelaufenen Spielzeit neun Einsätze in der ICE-Mannschaft und 32 Spiele im Alps-Team des KAC absolviert.

"Gesunder Wettbewerb im Team"

Sportlicher Leiter Philipp Lukas: "Wir wollen weiter unseren Österreicher-Weg gehen und bei den acht Imports bleiben. Voraussetzung dafür war, einen passenden Nachfolger für Ramon Schnetzer zu finden. Wir sind froh, dass wir gemeinsam mit den Vienna Capitals eine Lösung für die Verpflichtung von Niklas Würschl finden konnten. Es gilt für uns den nächsten Schritt zu machen. Wir sind hier, um die beiden in eine Rolle zu bringen, die sie bisher noch nicht tragen durften. Ein solcher gesunder Wettbewerb im Team ist genau das, was uns in Österreich oft fehlt."

Niklas Würschl: "Ich freue mich schon riesig auf die Zeit in Linz. Ich kann es kaum erwarten, nächste Woche ins Training einzusteigen. Man hört nur Gutes über die Organisation und die Fans sind die Besten der Liga. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam viele schöne Abende und viele Siege feiern werden."

Christoph Tialler: "Linz bietet mir eine neue Möglichkeit, mich sportlich weiterzuentwickeln und neue Erfahrungen zu sammeln. Ich bin überzeugt, dass das Team die richtige Umgebung für meinen weiteren Fortschritt ist. Ich werde mein Bestes geben und bin zuversichtlich, dass wir zusammen eine spannende und erfolgreiche Saison erleben werden."

Kaderplanung der Steinbach Black Wings

LAUFENDE VERTRÄGE ODER VERLÄNGERT

Tor (2): Rasmus Tirronen (bis 2025), Thomas Höneckl (bis 2024)

Verteidigung (4): Gerd Kragl (bis 2025), Lorenz Lindner (bis 2024), Raphael Wolf (bis 2024), Logan Roe (bis 2024), Matt MacKenzie (bis 2025), Patrick Söllinger (bis 2024), Marc-Andre Dorion (bis 2024), Niklas Würschl (bis 2024), Christoph Tialler (bis 2024)

Sturm (13): Brian Lebler (bis 2024), Shawn St-Amant (bis 2025), Andreas Kristler (bis 2024 mit Option), Stefan Gaffal (bis 2024 mit Option), Emilio Romig (bis 2024), Brodi Stuart (bis 2024), Julian Pusnik (bis 2024), Niklas Bretschneider (bis 2025), Dennis Sticha (bis 2024 mit Option), Kilian Rappold (bis 2024), Graham Knott (bis 2024), Nico Feldner (bis 2025, Zugang vom HC Innsbruck), Jakob Mitsch (bis 2024), Marco Brucker (bis 2024)

ABGÄNGE

Daine Todd, Matt Murphy (Slovan Bratislava), Ramon Schnetzer (HC Thurgau), Alexander Lahoda, Leon Sommer (Trinity Western University), Martin Schumnig (Karriereende)

ZUGÄNGE

Nico Feldner (HC Innsbruck), Matt MacKenzie (Slovan Bratislava), Sean Collins (EHC Olten), Niklas Würschl (Vienna Capitals), Christoph Tialler (KAC)

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

