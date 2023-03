Black Wings nach 1:7-Niederlage unter Zugzwang

Nach nur 24:08 Minuten war der Arbeitstag für Linz-Torhüter Rasmus Tirronen, der für seinen Backup Thomas Höneckl Platz machte, beendet – und das fünfte Play-off-Viertelfinale in der Palaonda zu Bozen längst verloren. Brad McClure hatte gerade den Puck zum 5:0 für den italienischen Eishockey-Serienmeister in die Maschen gesetzt und seinen Beitrag zu einem aus Sicht der Black Wings rabenschwarzen Abend geleistet.

Der EHC schlitterte nach dem 1:5 vom Dienstag in ein 1:7-(0:4, 0:2, 1:1)-Debakel, damit führen die Südtiroler in der Best-of-7-Serie 3:2 und haben am Sonntag (17.30 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) in der Linz-AG-Eisarena ihren ersten Matchpuck.

Können die Oberösterreicher, die jetzt unter Siegzwang stehen, noch einmal zurückschlagen? Bei solchen Resultaten fällt es nicht leicht, daran zu glauben. Das Team von Philipp Lukas, der gestern wieder Daine Todd und Michael Haga zur Verfügung hatte, hängt definitiv in den Seilen. Die Kräfte scheinen zu schwinden, die Ordnung ging verloren. Und das, obwohl die Startphase neuerlich vielversprechend gewesen war. Die Wings kamen stark aus der Kabine und hatten gleich in den ersten 130 Sekunden drei passable Möglichkeiten.

Doch mit dem ersten Gegentor von Angelo Miceli nach 7:42 Minuten brachen alle Dämme, die gnadenlosen "Füchse" spielten sich in einen Rausch – allen voran Luca Frigo, der vor 3978 Besuchern zum dreifachen Torschützen avancierte. Klar, dass es angesichts dieser einseitigen Angelegenheit lange Gesichter auf der Linzer Bank und unter den 40 Schlachtenbummlern gab. "Es ist bitter, aber nicht vorbei. Wir müssen aufstehen", sagte EHC-Stürmer Andreas Kristler. Schwacher Trost: Graham Knott erzielte 30 Sekunden vor Schluss das 1:7 – ein Tropfen auf den heißen Stein.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

