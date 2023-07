Zwei Neuzugänge und eine Verlängerung für die Steel Wings

Die Steinbach Steel Wings haben auf dem Transfermarkt zugegriffen und mit Mikael Saha und Lukas Necesany zwei mit der Liga vertraute Spieler nach Linz gelotst. Vor allem die Verpflichtung des Finnen Saha verblüfft etwas, weil er nicht in das klassische Beuteschema der Linzer fällt. Er ist 28 Jahre alt und soll gemeinsam mit Marc-Andre Dorion eine Führungsrolle in der Mannschaft übernehmen.

Saha ist 240-facher Liiga-Spieler (höchste finnische Spielklasse) und absolvierte in der Vorsaison sein erstes Jahr in Mitteleuropa - in der Alps Hockey League. In 53 Spielen gelangen dem Center 24 Tore und 26 Assists. In der Punkteliste lag der 28-Jährige damit auf dem ligaweiten Rang neun.

"Ich bin sehr aufgeregt, in der kommenden Saison für die Steel Wings zu spielen. Mein Ziel ist es, eine gute Saison zu spielen, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen und ein paar Spiele für die Black Wings zu spielen", sagt der Finne.

Lukas Necesany Bild: SWL / RB Hockey Academy

Mit Lukas Necesany kommt außerdem ein 20-jähriger Verteidiger von der Red Bull Hockey Academy nach Linz. Der gebürtige Mödlinger hat bisher 64 Spiele in der Alps Hockey League bestritten und dabei zwölf Punkte gesammelt. "Lukas ist ein talentierter Spieler, der möglicherweise noch nicht genug Möglichkeiten erhalten hat, sich zu zeigen. Bei uns wird er diese Chancen bekommen", prognostiziert Hocevar.

Arturs Brikmanis hat in seiner Vita bereits 79 Spiele für die Steel Wings bestritten und dabei sieben Treffer erzielt und 33 weitere vorbereitet. Der 22-jährige Lette verpasste in der Vorsaison kein einziges Training und soll heuer einen weiteren Karriereschritt machen. "Wir wissen genau, was wir von ihm bekommen", sagt Hocevar.

Kader der Steinbach Steel Wings für die Saison 2023/24

Torhüter: Benedikt Oschgan

Benedikt Oschgan Verteidiger: Alexander Moser (Leihe vom KAC), Laurin Liesch, Luca Venier, Marc-Andre Dorion, Arturs Brikmanis, Lukas Necesany

Alexander Moser (Leihe vom KAC), Laurin Liesch, Luca Venier, Marc-Andre Dorion, Arturs Brikmanis, Lukas Necesany Stürmer: Benjamin Mosaad, Manuel Feldbaumer (Leihe vom VSV), Elias Koller, Mathias Haiböck, Mikael Saha

Benjamin Mosaad, Manuel Feldbaumer (Leihe vom VSV), Elias Koller, Mathias Haiböck, Mikael Saha Abgänge: Leon Sommer (Trinity Western University), Fabio Rohm (Karriereende)

Testspiele und Termine vor eigenem Publikum

02. August, 16:30 Uhr: 1. Eistraining

12. August, 18.15 Uhr: Steel Wings - HC Celje (Slo)

19. August, 18:15 Uhr: Steel Wings - KAC Future Team

10. September, 16:30 Uhr: Steel Wings - Fehervar Hockey Academy 19 (Hun)

Alps-Hockey-League-Spielplan Steel Wings 2023/24

Sa, 16.09.: Wipptal Broncos - Steel Wings

Di, 21.09.: Steel Wings - Zeller Eisbären

Sa, 23.09.: Steel Wings - EC Bregenzerwald

Do, 28.09.: Unterland Cavaliers - Steel Wings

Sa, 30.09.: Red Bull Hockey Juniors - Steel Wings

Do, 05.10.: EHC Lustenau - Steel Wings

Sa, 07.10.: Steel Wings - HK Celje

Do, 12.10.: Fassa Falcons - Steel Wings

Sa, 14.10.: Steel Wings - Acroni Jesenice

Do, 19.10.: Steel Wings - Kitzbüheler Adler

Sa, 21.10.: KAC Future Team - Steel Wings

Do, 26.10.: HK Celje - Steel Wings

Sa, 28.10.: Steel Wings - HC Merano

Mi, 01.11.: Rittner Baum - Steel Wings

Sa, 04.11.: Steel Wings - SG Cortina

Mi, 15.11.: EC Bregenzerwald - Steel Wings

Sa, 18.11.: Steel Wings - Wipptal Broncos

Do, 23.11.: Steel Wings - Red Bull Hockey Juniors

Sa, 25.11.: HC Gherdeina - Steel Wings

Do, 30.11.: Steel Wings - Rittner Buam

Sa, 02.12.: Steel Wings - EHC Lustenau

Do, 07.12.: Steel Wings - Unterland Cavaliers

Sa, 09.12.: Zeller Eisbären - Steel Wings

Di, 19.12.: Steel Wings - KAC Future Team

Do, 21.12.: Kitzbüheler Adler - Steel Wings

Di, 26.12.: Acroni Jesenice - Steel Wings

Do, 28.12.: Steel Wings - HC Gherdeina

Sa, 30.12.: SG Cortina - Steel Wings

Mi, 03.01.: Steel Wings - Fassa Falcons

Fr, 05.01.: HC Merano - Steel Wings

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.