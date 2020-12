„Zusammenhalt und Wille im Verein so groß wie lange nicht“

Lange hatte sich Black-Wings-Präsident Peter Freunschlag mit Wortspenden zur Lage des Schlusslichts der Ice Hockey League zurückgehalten. Kurz vor dem Jahreswechsel meldete sich der Immobilien-Unternehmer aber in den sozialen Netzwerken sowie auf der Klub-Homepage (www.blackwings.at) zu Wort und zog eine Jahresbilanz. Nicht ohne scharfe Zwischentöne und mit bedingungsloser Rückendeckung für den von ihm eingesetzten General Manager Gregor Baumgartner.

„Um den Verein in den vergangenen Monaten so stabil wie möglich durch diese turbulenten Zeiten zu führen, habe ich mich zuletzt bewusst im Hintergrund gehalten“, sagte Freunschlag, um in der Folge Stellung zu wichtigen Themen zu beziehen.

„Klar ist die sportliche Situation nicht so, wie wir sie gerne hätten. Klar ist aber auch, dass die neue sportliche Führung deutlich schwierigere Rahmenbedingungen vorfindet als die Verantwortlichen der letzten Jahre. Insofern gebührt dem Team von Gregor Baumgartner großer Respekt“, sagte Freunschlag. Nachsatz: „Ich bin mir sicher, dass wir die Black Wings gemeinsam zu neuen Höhenflügen zurückführen werden.“ Amtsmüdigkeit hört sich anders an.

„Alles hat sich nachhaltig als falsch erwiesen“

Einen kollektiven Seitenhieb auf seine ehemaligen Vizepräsidenten, den Ex-Manager und andere ehemalige Mitarbeiter konnte sich Freunschlag nicht verkneifen: „Der Zusammenhalt und Wille im Verein ist so groß wie schon lange nicht mehr.“

Der Klubchef der Steinbach Black Wings 1992 hebt den Gemeinschaftsgedanken hervor: „Man kann als Fan meine Arbeit oder jene unserer sportlich Verantwortlichen gutheißen oder nicht. Man kann Entscheidungen loben oder kritisieren. Das fördert in gewisser Weise auch Zusammenhalt und Weiterentwicklung. Jedoch sollte immer das große Ganze im Blick behalten werden“, sagte Freunschlag und rechnete mit seinen Kritikern und Gegenspielern ab.

„Mutwillig verursachte Probleme in puncto Halle, mediale Anschuldigungen in puncto Vereinsspaltung, die versuchte Einschaltung der Staatsanwaltschaft und zahlreiche Falschmeldungen durch ehemalige Fanclubvertreter – alles, was man den Black Wings sowie meiner Person in den Weg legen wollte, hat sich nachhaltig als falsch erwiesen.“

„Aus menschlicher Sicht schmerzt es sehr“

Freunschlag äußerte sich auch zur Beurlaubung von Cheftrainer Pierre Beaulieu: „Die Trennung von Pierre ist sowohl Gregor als auch mir extrem schwergefallen. Pierre ist ein unglaublich toller Charakter, der den Verein 24/7 lebt. Aus menschlicher Sicht schmerzt es sehr. Nichtsdestotrotz haben wir die Verpflichtung, alles Mögliche zu unternehmen, um aus der Mannschaft den maximal möglichen Erfolg herauszukitzeln. Daher erhoffen wir uns durch den Wechsel auf der Headcoach-Position einen neuen Push, der das Team bis zur Zwischenrunde zurück auf die Siegerstraße führen soll.“

Die Black Wings sollen über den Umweg „Qualification Round“ (der unteren Sechs) den Einzug in die Play-offs schaffen.

„Stillschweigen vereinbart“

Die einvernehmliche Trennung von Langzeit-Zeugwart Wolfgang Janout (fast 20 Jahre im Klub) ließ die Wogen in der Linzer Eishockey-Community besonders hochgehen. Freunschlag sagte über diese Personalie Folgendes: „Wolfgang Janout wurde bis Ende Jänner dienstfrei gestellt. Ab Februar 2021 trennen sich dann die gemeinsamen Wege. Zwischen Wolfgang und den Black Wings wurde Stillschweigen zur Trennung vereinbart. Wir möchten uns bei Wolfgang für seinen langjährigen Einsatz bedanken und wünschen ihm auf seinem weiteren Karriereweg nur das Beste und vor allem Gesundheit.“

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at