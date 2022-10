Bei der "Premiere", wenn man so will, folgten fünf Siege en suite. Auch heute (19.15 Uhr) wollen die Linzer zurück in die Erfolgsspur finden, die Chancen gegen Schlusslicht Asiago, bei dem Ex-Wings-Verteidiger Troy Rutkowski an Bord ist, sind nicht die schlechtesten. "Wir müssen die Köpfe oben behalten, brauchen nicht viel zu verändern", sagte Stürmer Julian Pusnik, der die 2:3-Heimniederlage gegen Pioneers Vorarlberg abgehakt hat. Gerd Kragl und Stefan Gaffal wurden in den ÖEHV-Teamkader für den Deutschland-Cup einberufen.