Zurück in der Erfolgsspur: Black Wings gewinnen in Dornbirn

Das 3:2 (1:1, 0:0, 2:1) bei Schlusslicht Dornbirn war der dritte Auswärtserfolg en suite, aber mit einem harten Stück Arbeit verbunden. Die Vorarlberger, die in der Erste-Bank-Liga siebenmal hintereinander verloren haben, verlangten den Linzern alles ab. "Wir wussten, dass es schwierig werden würde. Ein angeschlagener Gegner ist immer gefährlich", sagte EHC-Coach Tom Rowe.

Goalie David Kickert, der nach einem grippalen Infekt sein Comeback gegeben hatte, war mit 34 Paraden einer der Väter des Sieges. Rick Schofield (10.), der schon am Freitag gegen die Südtiroler zweimal getroffen hatte, Kapitän Brian Lebler (44.) und Josh Roach (53.) trugen sich in die Schützenliste ein. Auch der zweimalige Ausgleich der Vorarlberger vermochte die Wings nicht zu irritieren.

Salzburgs "Rote Bullen" haben ihren Platz an der Tabellenspitze behauptet. Die Mozartstädter gewannen den Schlager bei den Vienna Capitals 4:1.

Unverhofft kommt oft: Im fünften Match seit dem Einstieg in die Alps Hockey League haben die Linzer Talente in den Reihen der Steel Wings den ersten Sieg gefeiert. Das 3:2 nach Penaltyschießen gegen das italienische Ensemble aus Cortina, das zuvor viermal in Folge gewonnen hatte, war vor allem ein Verdienst des 17-jährigen Torhüters Leonhard Sommer, der 54 von 56 Schüssen entschärfte.

