Die Steinbach Black Wings Linz haben heute fristgerecht Protest gegen die Wertung des Eishockeyspiels gegen Dornbirn (4:5 nach Verlängerung) am Sonntag eingelegt. Was war passiert? Bei einer 4:3-Führung der Oberösterreicher gab Dornbirn-Legionär Hancock quasi mit der Schlusssirene einen Torschuss ab. In sämtlichen TV-Bildern sowie mehreren Videoaufnahmen, die den Linzern zur Verfügung stehen, war laut den Vereinsverantwortlichen der Black Wings klar