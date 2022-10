Woche der Wahrheit für Black Wings

Nach dem Auswärtsmatch am Sonntag in Graz geht die Liga in eine neuntägige Länderspielpause, die für die Linzer aufgrund des Spielplans sogar zwölf Tage dauert. Keine Schonzeit gibt es für Gerd Kragl und Stefan Gaffal, die Österreichs Nationalteam bei der 33. Auflage des Deutschland-Cups (10. bis 13. November) in Krefeld gegen die Slowakei, Deutschland und Dänemark verstärken werden.

"Wir werden bis zum Break alles mobilisieren, was in uns steckt. Es warten schwierige Aufgaben auf uns. Wie wir am eigenen Leib verspürt haben, kann in dieser Liga jeder jeden schlagen", spricht Lukas die bittere 2:3-Niederlage gegen Pustertal am Nationalfeiertag an.

Das 6:3 gegen Asiago rund 50 Stunden später war die passende Reaktion, die Lust auf mehr macht. Vor allem bei Michael Haga, der sein Vier-Punkte-Match mit einem Traumtor krönte. Der Norweger bugsierte den hinter dem Körper liegenden Puck mit dem Schläger zwischen den Beinen zirkusreif ins Netz. Der 30-jährige ehemalige Schweden- und Finnland-Legionär ist die Entdeckung dieser Saison und mit sieben Volltreffern sowie zwölf Vorlagen die Nummer eins der Meisterschaft. Ein absoluter Traumtransfer.

Das nährt die Hoffnung, auch Bozen in die Schranken zu weisen, zumal die Südtiroler auswärts keineswegs so konstant wie zuhause (sieben Spiele, sieben Siege) auftreten. "Wir erspielen uns Chancen, das gibt Selbstvertrauen. Wenn man hart arbeitet, geht es auf", zeigt sich Linz-Stürmer Niklas Bretschneider vor den beiden Mammutaufgaben zuversichtlich.

Nicht nach Wunsch läuft es hingegen für die Steel Wings in der Alps Hockey League. Das Perspektivteam ist nach der siebenten Niederlage en suite – dem 2:4 gegen Unterland – am Tabellenende einzementiert. Es werden wieder bessere Zeiten kommen.