Black Wings zurück auf der Siegerstraße

Drei Tage nach der 3:4-Heimniederlage gegen Znojmo gewannen die Linzer in Innsbruck 4:3 (0:1,3:1, 1:1). Der EHC ließ sich auch von einem zweimaligen Rückstand nicht irritieren, Rick Schofield (23./in Unterzahl), Dan DaSilva (32.), der slowakische Legionär Juraj Valach (37.), der seinen Premierentreffer für die Wings erzielte, und Marek Kalus (58.) überwanden Goalie Scott Darling, der einst mit den Chicago Blackhawks den NHL-Stanley-Cup gewonnen hatte. Linz-Kapitän Brian Lebler droht nach einem Check von hinten im ersten Drittel ein Nachspiel vor dem Strafsenat.

Am Sonntag sind die Black Wings spielfrei, anschließend folgt ein „Doppel“ gegen den Villacher SV – zuerst am Dienstag (19.15 Uhr) in Linz, dann am Freitag in der Draustadt.

