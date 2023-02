Wings brauchen im Pustertal dringend Punkte

Am Freitag beim HC Pustertal (19.45 Uhr, live auf nachrichten.at) muss eine Reaktion folgen, ehe schon am Sonntag mit dem KAC der nächste direkte Gegner um das Viertelfinale in Linz zu Gast ist.

Noch nach der Rückkehr aus Wien versammelten sich die Führungsspieler um Kapitän Brian Lebler in der Kabine, um schnelle Lehren aus dem enttäuschenden Auftritt zu ziehen. "Wir müssen uns da nun mit vereinten Kräften aus dem Schlamassel ziehen", sagt Lebler.

