Wiedersehen macht nur selten Freude

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Nach Bozen folgt Graz. Und in der Murstadt kommt es nicht nur zum Duell mit dem aktuellen Tabellenführer, sondern auch mit insgesamt sieben Ex-Spielern der Black Wings, die in dieser Saison auf der Gehaltsliste der Steirer stehen. Das Risiko ist also hoch, dass sich eine Kuriosität fortsetzt. Jeder Ex-Spieler der Linzer hat spätestens im zweiten Saisonduell gegen die Black Wings getroffen: Lukas Haudum (KAC), Rick Schofield (Salzburg), Rafael Wolf (VSV), Daniel Woger und Kevin Macierzynski (beide Dornbirn). Eine Ausnahme bestätigt die Regel: Salzburgs Alexander Pallestrang. Und Alexander Cijan hat mit Wien am Dienstag die Chance, es seinen Ex-Kollegen gleich zu tun. Die nahe Zukunft heißt aber Graz - und wenn sich dieser Ex-Spieler-Trend fortsetzt, dann braucht es ein offensives Wunder, um in der Steiermark zu bestehen.

Daniel Oberkofler wird den 99ers zwar weiterhin verletzt fehlen, mit Mario Altmann, Erik Kirchschläger, Hunter Fejes, Joel Broda, Kevin Moderer und Oliver Setzinger stehen aber noch immer sechs Spieler parat, die Linz-Hintergrund haben und sich für das 0:2 in der zweiten Runde revanchieren wollen. Elf der insgesamt 45 Treffer in dieser Saison (Liga-Bestwert) erzielten die Ex-Linzer. Aber: Es gibt eben auch andere, die bei Graz wissen, wo das Tor steht. Und das macht das Spiel für Linz zur nächsten Charakterprüfung. Zumal die Stahlstädter mit 43 Gegentreffern gemeinsam mit Bratislava die schlechteste Defensive der Liga stellen. Diese Unzulänglichkeiten der jüngsten Spiele gilt es schnellstens abzulegen. Denn auch die morgige Partie in Graz warten Duelle mit Wien (Dienstag, daheim), Bozen (Donnerstag, auswärts) und Innsbruck (Sonntag, daheim). Erst danach gibt es wieder fünf Tage am Stück zum Regenerieren.

Artikel von Markus Prinz m.prinz@nachrichten.at