„Wenn wir die Köpfe hängen lassen, ist es in zwei Wochen vorbei“

Die Steinbach Black Wings zeigen Moral, aber sie haben die Ergebniskrise und nach der 2:4-(0:3, 0:0, 2:1)-Heimniederlage gegen Eishockey-Rekordmeister KAC nur noch minimalen Chancen auf ein direktes Viertelfinalticket. Die Linzer, die fünf Matches en suite verloren, liegen zwei Runden vor Ende des Grunddurchgangs vier Punkte hinter dem sechsten Rang, den augenblicklich die Vienna Capitals (3:5 gegen Bozen) belegen.

Im Moment ist es wie verhext. Im Kalenderjahr 2023 holte der EHC, der nun zwei Mal auf Fehervar treffen wird (Dienstag auswärts, Sonntag zu Hause), nur vier Siege in 16 Partien. Nun droht der Gang in die sogenannten Pre-Play-offs, in denen die restlichen beiden Viertelfinalplätze im Best-of-3-Modus ausgespielt werden. Die Wings hätten – je nach Wahl und Ausgang – gegen Asiago, Pustertal oder Graz Heimrecht.

Aber so weit ist es noch nicht. „Wir werden natürlich alles probieren, im Moment springt auch die Scheibe nicht für uns“, sagte Verteidiger Martin Schumnig: „Wir haben gegen den KAC leider einen Start hingelegt, den wir uns nicht erhofft hatten.“ In der Tat.

Die Klagenfurter führten vor 3508 Fans in der Linz-AG-Eisarena nach nur 11:22 Minuten bereits 3:0. Doch die Oberösterreicher sollten sich aufbäumen, Andreas Kristler (48.) und Marco Brucker (54.) bliesen zur Aufholjagd. Letztlich ohne Erfolg. Das letzte Wort hatte der KAC mit einem Empty-net-Goal vier Sekunden vor Schluss.

„Es wird jetzt sehr, sehr schwer“

„Es ist sehr enttäuschend“, betonte Stürmer Emilio Romig. „Wir haben den Anfang verschlafen. Wir haben vier, fünf Breakaways in den ersten zehn Minuten hergegeben. Das war sehr schmerzhaft. Die Mannschaft hat Charakter bewiesen, wir haben nicht aufgegeben. Es wird jetzt sehr, sehr schwer, die Top Sechs zu erreichen. Wenn wir die Köpfe hängen lassen und Trübsal blasen, ist es in zwei Wochen vorbei“, sagte der Wiener.

Und: „Wir sind seit Weihnachten, wahrscheinlich schon ein bisschen länger, in einem Loch drinnen. Jetzt fahren wir die Siege auch nicht mehr ein. Es hilft nichts. Wir müssen weitermachen.“

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

