Wenn der Tank nicht voll ist

LINZ. Es ist definitiv nicht von Nachteil, dass die Steinbach Black Wings in der ICE-Hockey-League-Runde am Montag spielfrei sind und erst wieder am Neujahrstag (18 Uhr) zu Hause gegen die nach einem 1:6-Heimdebakel gegen Vorarlberg auf den siebenten Rang abgerutschten "Roten Bullen" aus Salzburg ins Geschehen eingreifen werden.

Bei den beiden jüngsten Niederlagen (1:4 gegen Fehervar, 2:5 in Graz) zeigte sich, dass die Akkus bei den Linzern nicht voll sind. "Energie war ein entscheidender Faktor. Und wenn man dann auch noch in Rückstand gerät, wird es schwierig", kommentierte Trainer Philipp Lukas den vor allem im ersten Drittel enttäuschenden Auftritt in der Steiermark: "Wir müssen uns gut erholen, denn die Aufgaben werden nicht leichter. Wir waren unter unserem Potenzial, das gilt es aufzuarbeiten."

Klar, dass die Black Wings, die von mehr als 300 Schlachtenbummlern in den mit 4126 Besuchern restlos ausverkauften "Bunker" begleitet wurden, gerne mehr gezeigt hätten. Doch in Abwesenheit von Andreas Kristler (Oberkörperblessur nach dem "Boxkampf" gegen Janos Hari) und Julian Pusnik sprang nicht mehr als ein Powerplaytor von Logan Roe und der 18. Saisontreffer von Kapitän Brian Lebler, der weiterhin die Schützenliste anführt, heraus.

VSV ist das Team der Stunde

Fakt ist, dass in der Meisterschaft Hochspannung herrscht. Den Ersten Bozen und den Siebenten Salzburg trennen gerade einmal neun Punkte, einer wird im Kampf um die direkten Play-off-Tickets (Top Sechs) auf der Strecke bleiben. Das Team der Stunde ist zweifelsohne der Villacher SV, der mit dem 5:4 nach Verlängerung in Innsbruck den elften Sieg in Folge feierte.

