Eishockeystart: Von weißen Westen und grauen Mäusen

Black-Wings-Coach Philipp Lukas hat vor dem Eishockey-Ligaauftakt am Freitag in Ljubljana (19.15 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) eine nicht unerwartete Entscheidung getroffen: Torjäger Brian Lebler führt das Team als Kapitän auch in die nächste Saison, ihm assistieren die beiden Neo-Legionäre Matt MacKenzie und Sean Collins, der im Mittwoch-Training eine Schrecksekunde (klaffende Wunde, mit drei Stichen genäht) zu überstehen hatte.